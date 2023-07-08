Творець "Летючого голландця": Циганков отримав іменитого одноклубника у Жироні

Дейлі Блінд перебрався до Іспанії. Нідерландець свого часу став частиною одного з найкрасивіших голів у історії футболу.

Жирона підписала контракт із Дейлі Бліндом. Футболіст свого часу встиг пограти за багато іменитих колективів.

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Досвід зайвим не буває

Віктор Циганков отримав відомого нового одноклубника, яким став маститий Дейлі Блінд. Досвідчений нідерландський гравець у ролі вільного агента підписав з Жироною угоду на 2 сезони, тобто до літа 2025-го року. Блінд – універсальний футболіст, який практично може перекрити будь-яку позицію. Зокрема, свого часу нідерландець виступав на таких позиціях, як опорник, бокс-бу-бокс, лівий півзахисник, проте найчастіше його можна побачити в ролі центрального, або лівого захисника.

Блінд грає з підшкірним дефібрилятором, який регулює серцевий ритм, оскільки у нього діагностували міокардит – запалення середнього шару серцевого м'яза.

Нагадаємо, що останнім клубом Дейлі була мюнхенська Баварія, до якої він приєднався взимку 2023-го та підписав угоду всього на пів року. За "пивоварів" 33-річний нідерландець провів всього 5 матчів, що сигналізувало про те, що Блінд уже не може грати на найвищому рівні у Європі.

Жирона фінішувала на 10-му місці у минулому сезоні в Ла Лізі, вівши активну боротьбу за єврокубки. До того ж УЄФА дискваліфікував Осасуну з Ліги конференцій за колишні злодіяння команди та замінив "здорових" іншим іспанським клубом, на місці якого могла опинитись саме Жирона.

Дейлі Блінд / інстаграм Жирони

Кар'єра нідерландського футболіста