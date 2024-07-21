Серед них виявилися шпигуни: Франція заборонила журналістам з Росії висвітлювати Олімпіаду-2024

Франція відмовила деяким російським журналістам в акредитації на Олімпіаду-2024. У МВС пояснили це, як "з метою обережності".

Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським і білоруським спортсменам змагатися на Олімпіаді-2024 в Парижі, однак у статусі "нейтральних" і за відповідних критеріїв. Однак, що ворожим спортсменам, що журналістам заборонено перебувати на турнірі в будь-якій символіці своїх країн.

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Серед російських журналістів виявили шпигунів

Міністр внутрішніх справ Франції розповів, що з 960 000 перевірених спецслужбами досьє у допуску до роботи на Олімпіаду та у можливості відвідування пов'язаних з Олімпіадою подій відмову отримали 4340 осіб. Мова, зокрема, про волонтерів, працівників стадіонів і членів спортивних делегацій.

Також він додав, що серед журналістів виявили шпигунів. Очільник МВС зазначив, що це були представники Росії, Білорусі та ще кількох країн.

У МВС сумніваються, що потенційні шпигуни могли організувати теракт, але через доступ до місцевих мереж могли б бути кібератаки.

Попри це Франція допустила присутність росіян, які працюють в Міжнародному Олімпійському комітеті.

Олімпійські ігри-2024 відбудуться з 26 липня до 11 серпня у Парижі.

Нагадаємо, що раніше Еммануель Макрон зізнавався, що очікує атаки на Францію під час Олімпійських ігор з боку Росії. Як мінімум прогнозуються інформаційні атаки.