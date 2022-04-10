Деякі хлопці плакали після гри в роздягальні, – Степаненко про моральний стан гравців Шахтаря

Шахтар розпочав серію благодійних матчів на підтримку України. "Гірники" зіграли перший поєдинок у Греції.

Степаненко: Емоції просто зашкалюють

Донецька команда зазнала поразки у матчі проти Олімпіакоса. Поєдинок закінчився з рахунком 0:1.

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На поле "гірники" вийшли у футболках із назвами 10 міст-героїв, які чинили жорсткий опір вторгненню Росії в Україну.

А на одному із секторів грецького стадіону "Георгіос Караїскакіс" в Піреї були розкладені 176 дитячих іграшок. Вони символізували кількість дітей, які загинули під час війни Росії проти України.

Гравець донеччан Тарас Степаненко під час пресконференції після матчу розповів про емоції від поєдинку.

"Я сьогодні сказав хлопцям перед грою, що ми всі знаємо, що сьогодні відбувається в Україні, що ми маємо війну. Гинуть та загинули дуже багато людей, жінок, дітей. Сьогодні ми представляли нашу країну у Греції. Хотів би сказати дякую Олімпіакосу за те, що дали нам можливість сьогодні бути тут і зіграти для нашої країни", – сказав півзахисник.

За словами Степаненка, деякі футболісти не могли стримати сліз після матчу.

Ми вийшли не просто так, на спинах у нас були міста, які найбільше постраждали, в яких було дуже багато смертей, які назавжди залишаться рубцями на нашому серці. Деякі хлопці плакали після гри в роздягальні, емоції просто зашкалюють,

– зазначив гравець.

"Скажу, що велика честь представляти нашу країну тут. Сподіваюся, що за допомогою таких ігор ми подаруємо людям позитивні емоції та зможемо хоч чимось допомогти", – додав Степаненко.

13 квітня "гірники" зіграють проти Бешикташа.