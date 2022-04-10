"Гірники" розпочали європейське турне

На жаль, "гірники" мінімально поступилися Олімпіакосу. Матч закінчився з рахунком 0:1.

До речі Під час благодійного матчу Олімпіакос – Шахтар вшанували пам'ять загиблих дітей в Україні: фото

Проте сам поєдинок запам'ятався серією зворушливих перформансів.

На одному із секторів грецького стадіону "Георгіос Караїскакіс" в Піреї були розкладені 176 дитячих іграшок. Вони символізують кількість дітей, які загинули під час війни Росії проти України.

Також на цей матч футболісти Шахтаря вийшли у футболках із назвами 10 міст-героїв, які чинили жорсткий опір вторгненню Росії в Україну.

Перед поєдинком українська співачка Оля Полякова емоційно виконала гімн України.

Відео виконання гімну України