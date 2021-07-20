Девіз Олімпійських ігор змінили вперше в історії

Напередодні старту Ігор у Токіо девіз Олімпійських ігор вперше в історії зазнав змін. Відповідне рішення 20 липня прийняв Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Новий девіз Олімпійських ігор

МОК схвалив зміну девізу Олімпійських ігор "Швидше, вище, сильніше". Рішення було ухвалено на сесії МОК, яка відбулась у Токіо.

До слова Японія витратила рекордні 15,4 мільярда доларів на організацію Олімпійських ігор

Тепер олімпійський девіз звучатиме так: "Швидше, вище, сильніше – разом" (Citius, altius, fortius – communis)

Рішення про зміну девізу було прийнято одноголосно. Олімпійський девіз змінено вперше в історії.

Попередня версія була схвалена у 1896 році перед стартом першої Олімпіади.