"Конкурентні поєдинки у боксі пограбуванням": Хейні пригадав бій з Ломаченком
4 грудня 2023, 15:45Читать новость на русском
Джерело:fightnews.info
Колишній чемпіон світу Девін Хейні згадав бій з Василем Ломаченком. Він порівняв поєдинок з пограбуванням.
За словами Хейні, бій проти Ломаченка був найскладнішим у його кар'єрі.
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Хейні: Найважчий поєдинок
Це був однозначно складний бій. На цей час це мій найважчий поєдинок. Але, знаєте, оскільки бій був конкурентним, це бентежить людей. Вони називають конкурентні поєдинки у боксі пограбуванням. Вони плутають їх із пограбуваннями. Якщо бій близький, це не пограбування. Тому я відчуваю, що виграв цей поєдинок.
Я забрав багато ранніх раундів, а у нього було два успішні раунди, через які багато хто думає, що він зробив набагато більше, ніж я. Але мені був потрібен останній раунд, і я його забрав.
Хейні – Ломаченко: як закінчився бій
- У травні поточного року Хейні переміг Ломаченка рішенням суддів — 116−112 і двічі по 115−113.
- Влітку 2023 року першою титулу Хейні позбавила WBC (Всесвітня боксерська рада) та оголосила його "чемпіоном у відпустці". Вакантний пояс здобув американець Шакур Стівенсон, який переміг домініканця Едвіна де лос Сантоса.
- Володарем "регулярного" титулу WBA є ще один американець - Джервонта Девіс.
- Свій наступний бій американець проведе 9 грудня проти чемпіона WBC у першій напівсередній Реджиса Прогрейса (29−1, 24 КО).