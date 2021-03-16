Бій з Ломаченком все ще можливий: Хейні хоче зустрітися з українцем замість Лінареса

Джерело:vRINGe
Непереможний боксер Девін Хейні хоче зустрітися з Василем Ломаченком, хоча наступним суперником американця має стати Хорхе Лінарес.
На початку березня Ломаченко та Хейні зчепилися на просторах твітера. Унаслідок словесної перепалки боксери почали домовлятися про бій. Однак до конкретики справа так і не дійшла.
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Несподівано суперником Девіна Хейні став битий Ломаченком Хорхе Лінарес. Хоча сторони не уклали контракт, проте венесуелець має більше шансів зустрітися з Хейні, аніж Ломаченко.
Хорхе Лінарес – це лідируючий кандидат, але я все ще з нетерпінням чекаю іншого бою. Будемо сподіватися, ми зможемо зробити поєдинок з Ломаченком. Якщо не зможемо, тоді буде поєдинок з Лінаресом,
– сказав Хейні.
Він додав, що технічно поєдинок з Ломаченком все ще можливий. Також Хейні заявив, що може зустрітися з Ломаченком і після зустрічі з Лінаресом.
Разом з тим, американець розчарований, що може зустрітися з Ломаченком після того, як українець програв. У попередньому бою Василь програв Теофімо Лопесу.
"Я радий, що він нарешті визнав мене, що йому цікаво. Паршиво тільки те, що він після поразки. Я б краще зустрівся з ним, коли він був на вершині. Але врешті-решт, мій бій з Ломаченком все одно буде величезною подією, яку я дуже хочу", – зазначив Хейні.
Едді Хірн, промоутер Хейні, у коментарі Badlefthook.com спростував інформацію, що бій з Лінаресом відбудеться 15 травня. Сторони не підписували контракт.
Водночас Хірн підтвердив, що сторона Хейні попросили організувати бій з Ломаченком. За його словами, Боб Арум, промоутер Ломаченка, став на заваді поєдинку.
"Боб Арум вже дав зрозуміти, що не дозволить Ломаченку битиметься з Хейні на DAZN. Він буде чекати, поки Хейні покине DAZN, але у нас немає на це часу", – зазначив Хірн.