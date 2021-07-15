Десна підписала колишнього захисника збірної України Селіна

Чернігівська Десна оголосила про підписання угоди з лівим захисником Євгеном Селіном. Угода розрахована на рік.

Селін став другим новачком Десни у це літнє міжсезоння. За день до цього "сіверяни" підписали контракт із захисником Олександром Сафроновим.

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Кар'єра Селіна

Євген Селін народився 9 травня 1988 в місті Новоайдар. Є вихованцем Сталі з Алчевська. Виступав за молодіжну команду, зіграв за Сталь в Кубку України.

У березні 2007 року перейшов до складу харківського Металіста. Але дебютував за команду лише через два роки – у березні 2009 року.

Влітку 2009 року перейшов в оренду в полтавську Ворсклу. Взимку 2010 року полтавчани викупили його контракт. Всього провів в складі полтавської команди в Прем’єр-лізі 74 матчі та забив шість голів.

Саме як гравець Ворскли Селін виступав за збірну України на Євро-2012. Загалом за "синьо-жовтих" гравець провів 15 матчів.

3 січня 2013 року підписав п’ятирічний контракт з київським Динамо. Кияни заплатили за лівого захисника 2 мільйони євро.

Але відпрацювати весь контракт з Динамо не вдалося. 20 грудня 2016 року як вільний агент офіційно став гравцем грецького клубу Астерас.

Далі в кар'єрі Селіна були виступи в чемпіонаті Угорщини – в складі МТК (27 матчів) та на Кіпрі за Анортосіс (31 матч, 2 голи).

Трансферні втрати Десни

Селін став лише другим новачком Десни влітку 2021 року. натомість команда недорахувалася вже як мінімум п'ятьох гравців. Серед них Максим Імереков, Андрій Мостовий, які покинули клуб. У Юхима Коноплі закінчився термін дії оренди, тож він повернувся до Шахтаря. Йоонас Тамм перебрався до полтавської Ворскли, а Павло Полегенько – до Інгульця.