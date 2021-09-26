Металіст 1925 несподівано завдав поразки Десні: Марлісон забив диво-гол п'ятою – відео

Чернігівська Десна несподівано зазнала поразки у рамках 9 туру УПЛ. "Сіверяни" у рідних стінах 26 вересня поступилися харківському Металісту 1925.

Десна – Металіст 1925 1:2

Голи: Тотовицький, 12 – Марлісон, 1, Кравченко, 49

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Початок матчу у Чернігові виявився обнадійливим, адже на 1 хвилині поєдинку вболівальники дебютний гол. Харків'яни заробили право на кутовий і після навісу у штрафний Марлісон дотепним ударом п'яткою підсік м'яч у дальній кут.

Відео голу Марлісона



Перевага Металіста 1925 тримала трішки більше, аніж 10 хвилин. Після затяжної атаки Десни у воротах Сидоренка відзначився Тотовицький. Хавбек "сіверян" отримав змогу пробити з меж штрафного й не залишив шансів голкіперу.

Відео голу Тотовицького



Після швидких голів на старті матчу команди зуміли награти тільки на один гострий момент до перерви. Футболіст Десни Владислав Калітвінцев на 35 хвилині красиво пробив здалеку. Харків'ян врятував каркас воріт.​

На старті другого тайму Металісту 1925 знову вдалося забити швидкий гол. Цього разу на вістрі атаки гостей опинився Кравченко, який замкнув навіс Фабінью у штрафний Десни.

Відео голу Кравченка



Після пропущеного голу Десна контролювала м'яч, але саме Металіст 1925 зумів завдати черговий удар по воротах. Савін небезпечно вистрілив здалеку й тільки хороша реакція Мисака врятувала господарів від третього голу.

На момент Металіста 1925 підопічні Олександра Рябоконя відповіли ударом Будківського в руки голкіперу та неточним пострілом Тотовицького.

У підсумку Металіст 1925 відстояв перевагу в один гол та здобув несподівану перемогу. Набрані три очки дозволили харків'янам підійнятися на 9 місце. Натомість Десна втратила шанс вийти на 3 сходинку й перебуває на 6 місці.

Десна – Металіст 1925 відеоогляд