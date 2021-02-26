Десна розгромила Інгулець та піднялася на 3 місце в УПЛ: відео

Джерело:24 канал
Чернігівська Десна та Інгулець у п'ятницю, 26 лютого, відкрили програму 16 туру української Прем'єрліги (УПЛ). Поєдинок у Києві на стадіонів "Динамо" імені Валерія Лобановського виграла Десна.
Голи: Тотовицький, 34, Гітченко, 57, Єрмаков, 84
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Зі стартових хвилин команди запропонували середній темп гри та багато фізичної боротьби. Перший справді гольовий момент довелося чекати до 22 хвилини, коли Десна створила загрозу після кутового.
Навіс у штрафний майданчик Інгульця завершився ударом Білошевського головою. М'яч летів під поперечину, однак Кринський здійснив хороший порятунок.
Територіальна та ігрова перевага Десни була втілена на 34 хвилині. Після подачі з кутового Інгульцю не вдалося відбитися. Зокрема, Тотовицький підхопив м'яч на лівому фланзі, увійшов у штрафний та завдав обвідного удару точно в дальній кут.
Відео голу Тотовицького
Після перерви Десна досить швидко закріпила свою перевагу. Знову в пригоді став кутовий. Після подачі з кута поля ніхто з оборонців Інгульця не опікав Андрія Гітченка у штрафному майданчику. М'яч прилетів на ногу хавбека і той переправив його у порожні ворота.
Відео голу Гітченка
Інгулець відповів на другий пропущений гол відразу. Артем Щедрий пробив низом з-за меж штрафного, але м'яч з дальнього кута витягнув Євген Паст.
На 64 хвилині Десна змарнувала чудову нагоду збільшити перевагу. Пилип Будківський отримав м'яч після того, як захисник Інгульця вибив його з ніг Білошевського. Нападник з меж штрафного цілив у дальній нижній кут, але не влучив.
Ще один матч Десна змарнувала на 83 хвилині. Тотовицький розігнав атаку чернігівців і віддав у штрафний на Картушова. Той завдав удару, але м'яч рикошетом від захисника влучив у сітку із зовнішнього боку.
Гол у ворота Інгульця назрівав і відразу після моменту Картушова Десна відзначилася. Знову Інгулець невдало зіграв під час кутового. Єрмаков вдало вибрав позицію та ударом головою відправив м'яч у кут – 3:0!
Завдяки перемозі Десна піднялася на третє місце, принаймні поки свій матч не зіграла луганська Зоря. Інгулець залишився на 11 сходинці, однак відразу три команди можуть випередити клуб із села Петрове.