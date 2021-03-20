Дніпро-1 у видовищному матчі здолав Десну завдяки дублю Чуже: відео

Чернігівська Десна та Дніпро-1 у суботу, 20 березня, зустрілися у 19 турі чемпіонату України. Видовищний поєдинок завершився перемогою Дніпра-1.

Десна – Дніпро-1 0:2

Голи: Чуже, 45+1, 90+4

Вилучення: Безбородько, 90+3 (Десна)

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Футбол на зустрічних курсах

Десна та Дніпро-1 запропонували глядачам на стадіоні в Чернігові прекрасний футбол, наповнений великою кількістю гострих моментів.

Уже на 5 хвилині Калітвінцев натякнув, що поєдинок буде гарячим. Владислав завдав удару з меж штрафного, але не зміг поцілити у площину воріт через гущу гравців. За мить Будківський завдав свого удару, але цього разу вище воріт.

На 22 хвилині Гуцуляк отримав м'яч у штрафному, але не зміг відразу пробити. Футболіст підлаштовувався під ліву ногу та поцілив у стійку, після чого м'яч ще й влучив голкіперу в голову.

Дніпро-1 свій перший момент мав на 24 хвилині. Чуже вивів Довбика на ударну позицію, але Артем не зміг переграти воротаря у межах штрафного. Всі шанси відкрити рахунок мав Назаренко.

Він пробив з гострого кута поруч зі штангою. Через хвилину Тотовицькому не вистачило кількох сантиметрів, щоб майже з лінії штрафного відправити м'яч у дальній кут. Юрчук потягнув складний удар.

На 34 хвилині схожий момент виник у гостей. Хорват Чуже викручував у дев'ятку, але цього разу на висоті був Литовка!

Перший тайм йшов до нелогічної нічиєї 0:0. Однак у компенсований час Дніпро-1 вийшов вперед. Чуже отримав передачу у штрафному, обіграв Гітченка та пробив у ближній кут. Литовка не зміг виручити партнерів.

Після перерви Десна влаштувала тиск на ворота дніпрян. На 57 хвилині Гітченко міг реабілітуватися за помилку у пропущеному голі. Захисник Десни замикав вивірений навіс у штрафний від Тотовицького, однак його удар головою відбив Юрчук.

Через декілька хвилин вже сам Тотовицький мав зрівнювати рахунок. Хавбеку дозволили пробити з меж штрафного, але й він не поцілив у площину воріт.

Ближче до завершення матчу Дніпро-1 почав сідати в глухий захист, від чого дещо постраждала видовищність гри. Десна проводила позиційні атаки та намагалася розхитати оборону суперника.

У підсумку Десна не змогла дотиснути суперника, адже в компенсований час ще й залишилася у меншості. А дніпряни ще й реалізували небезпечне стандартне положення. Після штрафного Литовка відбив м'яч, але Чуже вдало зіграв на добиванні.

Завдяки перемозі Дніпро-1 зберіг 8 сходинку. Натомість Десна втратила шанс вийти на третю позицію.

Десна – Дніпро-1 відеоогляд