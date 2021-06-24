Москва ніяк не заспокоїться: хоче, щоб Україна та Росія зіграли товариський матч

У Росії досі палає через вихід збірної України до 1/8 фіналу Євро-2020. У Держдумі навіть запропонували організувати товариський матч між українською та російською командами.

Таку пропозицію озвучив член комітету Держдуми Росії з фізичної культури, спорту, туризму і справах молоді Дмитро Свищев. Він дуже прагне з'ясувати, хто ж сильніший.

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Росія хоче товариський матч з Україною

Для того, щоб зрозуміти, хто сильніший: Росія або Україна – треба організувати товариський матч,

– заявив Свищев.

Він додав, що хотів би побачити його найближчим часом. Під час нього, на думку представника Держдуми, "може проявитися зближення народів і культур".

"Тільки не треба зіштовхувати нас лобами та з'ясовувати політичні суперечки на поле. Лише футбол", – уточнив він.

Водночас Свищев закликав не порівнювати російську збірну з українською, бо футболісти з країни-окупанта зараз не у найкращій формі. Та представник Держдуми вірить, що зовсім скоро російські гравці показуватимуть кращі результати.

Збірна України у 1/8 фіналу Євро-2020: як все було

Через війну на Донбасі та окупацію Росією Кримського півострова збірні обох країн, а також футбольні клуби з Росії та України, розводять по різних групах у міжнародних турнірах.