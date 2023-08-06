Хто замінить "Викрадача трупів": битий Усиком та Кличком ветеран претендує на бій з Джошуа

Команда британського боксера Ентоні Джошуа терміново шукає заміну Діліану Вайту, який провалив допінг-тест. Часу до поєдинку залишилося зовсім мало.

На 12 серпня був запланований реванш Ентоні Джошуа та Ділліана Вайта. Проте "Викрадач трупів" провалив допінг-тест напередодні мегашоу.

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Дерек Чісора про щось здогадувався

Щоб врятувати ситуацію, сторона Джошуа терміново розшукує суперника, який готовий вийти на арену О2 в Лондоні. Цікаво прокоментував подію колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Девід Хей. Британець впевнений, що Вайта замінить Дерек Чісора. Ба більше, Хей дізнався про ситуацію з допінгом саме від Чісори за тиждень до події.

"Приблизно тиждень тому мені зателефонував Дерек Чісора та розповів, що станеться. Дерек сказав мені, що Ділліан провалить тест на заборонені препарати.

Також Чісора ще тиждень тому сказав мені, що поб’ється з Ентоні. Дерек готувався до бою", – розповів Хей.

Нагадаємо, що 39-річний ветеран Дерек Чісора двічі під час своєї кар'єри зустрічався з українськими боксерами – Віталієм Кличком та Олександром Усиком. В обох випадках перемогу святкували наші чемпіони. Свій останній бій Чісора провів у грудні 2022 року. Тоді Тайсон Ф'юрі достроково переміг свого давнього суперника.

Хто ще претендує на бій з Джошуа

Зазначимо, що Дерек Чісора не єдиний претендент на бій з Ей-Джеєм. Про свою готовність вийти на ринг заявили американський супертяж Майкл Хантер, а також Енді Руїс, який вже двічі зустрічався з Джошуа. Проте наразі невідомо, хто саме стане суперником Джошуа.