Колишній чемпіон світу намагався повернутися на ринг, але зазнав трьох поспіль поразок нокаутом. Останній з них виявився смертельним.

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Смерть Мойзеса Фуентеса

На останній свій бій Мойзес Фуентес вийшов ще 16 жовтня 2021 року. Тоді в поєдинку проти Девіде Куельєра він зазнав нокаута, який виявився смертельним.

Фуентес пропустив комбінацію з двох ударів, яка завершилася неприємним "пострілом" у щелепу. Боксер впав на ринг і втратив свідомість.

Після поєдинку Мойзеса Фуентеса госпіталізували. Лікарі виявили в боксера згусток крові в мозку та помістили у медичну кому. Як боєць, Мойзес понад рік боровся за своє життя.

Із глибоким сумом і горем ми сповіщаємо, що мексиканський чемпіон Мойзес Фуентес помер. Він зазнав поразки нокаутом, унаслідок чого в його голові утворився тромб,

– повідомили в WBC.

VICIOUS KO BY DAVID CUELLAR . Praying Moises Fuentes is okay pic.twitter.com/FAw12tyWQ5 — Extra Slutty Olive Oil ? (@ChillsforReal) October 17, 2021

Кар'єра Мойзеса Фуентеса