Колишній чемпіон світу намагався повернутися на ринг, але зазнав трьох поспіль поразок нокаутом. Останній з них виявився смертельним.
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Смерть Мойзеса Фуентеса
На останній свій бій Мойзес Фуентес вийшов ще 16 жовтня 2021 року. Тоді в поєдинку проти Девіде Куельєра він зазнав нокаута, який виявився смертельним.
Фуентес пропустив комбінацію з двох ударів, яка завершилася неприємним "пострілом" у щелепу. Боксер впав на ринг і втратив свідомість.
Після поєдинку Мойзеса Фуентеса госпіталізували. Лікарі виявили в боксера згусток крові в мозку та помістили у медичну кому. Як боєць, Мойзес понад рік боровся за своє життя.
Із глибоким сумом і горем ми сповіщаємо, що мексиканський чемпіон Мойзес Фуентес помер. Він зазнав поразки нокаутом, унаслідок чого в його голові утворився тромб,
– повідомили в WBC.
Кар'єра Мойзеса Фуентеса
- У серпні 2011 року Фуентес переміг співвітчизника Рауля Гарсію роздільним рішенням суддів і завоював титул чемпіона світу за версією WBO в мінімальній вазі.
- Контролював пояс два роки. Усього в ринзі провів 33 поєдинки – 25 перемог (14 нокаутом), 7 поразок, 1 нічия.