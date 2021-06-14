Депай пошив у дурні весь захист України та отримав відзнаку УЄФА: відео

Поєдинок між Нідерландами та Україною на Євро-2020 поки найкращий у першому турі. Саме у цьому матчі сталася найкраща індивідуальна дія дня за версією УЄФА.

Як Депай обіграв українців

Заради справедливості слід сказати, що наші футболісти могли пропустити гол уже на стартових хвилинах. Атака Нідерландів розпочалася з невдалого пасу Олександра Зінченка на Сергія Сидорчука.

До слова Команда добре себе проявила, – Шевченко знайшов позитив у поразці України на Євро-2020

М'яч опинився у нестримного Мемфіса Депая, перехід якого з французького Ліона у каталонську Барселону – питання часу.

Сидорчук кинувся навздогін Депаю, але серйозно програв нідерландцю у швидкості. Депай опинився в оточенні трьох футболістів нашої команди, але це його не зупинило.

Мемфіс прокинув поміж ніг Іллі Забарному та продовжив рух у напрямку воріт. Після цього Депай завдав удар низом, але на заваді голу став інший герой поєдинку – Георгій Бущан. Наш воротар здійснив чудовий сейв!

Момент Депая відзначили в УЄФА, назвавши його skill of the day.

Депай не залишив без уваги допис УЄФА та прокоментував його.