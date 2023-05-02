Можливого суперника Усика заарештували у США: у топ-боксера знайшли зброю та марихуану

Деонтей Вайлдер має проблеми із законом. Боксер попався поліції через затоноване скло, але в результаті обшуку знайшли багато заборонених речей.

Після зриву бою проти Тайсона Ф'юрі команда Олександра Усика почала шукати нового суперника для українця. Наразі ведуться переговори про поєдинок з Даніелем Дюбуа за пояс WBA.

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Також одним із варіантів був відомий американець Деонтей Вайлдер, колишній чемпіон WBC у надважкій вазі. Втім, схоже, що боксеру найближчим часом буде не до спорту.

Вайлдера заарештували

Американські ЗМІ повідомляють, що вночі 2 травня Деонтея заарештувала поліція. Офіцери зупинили машину Вайлдера через затоноване скло та закриті номери.

Втім під час зупинки поліціянти почули від боксера перегар та запах марихуани. Після обшуку авто вони знайшли наркотичний засіб, а також пістолет калібру 9 мм.

Вайлдера доставили у відділок та відкрили справу через керування автівкою у стані наркотичного сп'яніння та незаконне зберігання зброї. Зранку Деонтей залишив установу, а пізніше написав у твітері коротке повідомлення з цього приводу:

Я краще буду в безпеці, ніж шкодуватиму. Кінець,

Хто такий Деонтей Вайлдер

37-річний американець є одним з найсильніших боксерів у надважкій вазі у сучасності. Він запам'ятався як єдиний суперник, який зміг не програти Тайсону Ф'юрі. У 2018 році їх бій за титул WBC завершився внічию.

Втім пізніше Деонтей двічі програв "Циганському королю", втративши пояс. А ось у інших 43-х боях Вайлдер тріумфував, причому лише раз не нокаутом. Останній раз американець виходив на ринг у жовтні 2022-го, здолавши Роберта Хеленіуса.

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Після того, як Усик та Ф'юрі не домовились про бій, команда Вайлдера заявляла про готовність битися з українцем. Втім останнім часом найчастіше пишуть, що Деонтей близький до поєдинку проти Ентоні Джошуа.

У боксерській спільноті навіть є проект великого вечору боксу у Саудівській Аравії у грудні. Під час нього в один вікенд мають пройти поєдинки Усик – Ф'юрі та Джошуа – Вайлдер. Втім поки що це залишається ідеєю.