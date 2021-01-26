Суперник Динамо у Лізі Європи віддав одного з найкращих гравців в оренду

Німецький Кельн повідомив про перехід до них в оренду нападника Брюгге Денніса Бонавентуре.

Джерело: офіційний сайт Кельна

Нігерієць захищатиме кольори "цапів" на правах оренди, угода про співпрацю між сторонами розрахована до літа. Денніс приєднається до команди 27 січня і виступатиме під 43-м номером.

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У лютому чемпіон Бельгії зіграє з Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться в Києві 18 лютого.

Що відомо про Бонавентуре