Захисника, який покинув стан збірної України, прооперували
29 червня 2021 , 22:22Читать новость на русском
Джерело:офіційний сайт Динамо
Захисника київського Динамо Дениса Попова успішно прооперували після того, як він вимушено покинув стан збірної України. Йому провели операцію з видалення мигдалин.
Денис Попов був змушений покинути стан збірної України після матчу з Австрією, який став заключним для "жовто-блакитних" у груповому етапі Євро-2020.
До слова Гравець збірної України покинув розташування команди та потребує операції
Захисник київського Динамо був у заявці збірної в матчі проти Нідерландів, а ось на матчі проти Північної Македонії та Австрії не потрапив через проблеми зі здоров'ям.
Після успішної операції Попов відновлюється. Очікується, що він приєднається до київського клубу вже на другий збір.
Коротко про Дениса Попова
- 22-річний захисник захищає кольори київського Динамо та збірної України.
- У сезоні 2020 – 2021 він відіграв 17 матчі, з яких 15 в стартовому складі, і відзначився двома м'ячами.
- Загалом в основній команді "біло-синіх" Денис Попов грає з 2019 року.
- У складі національної збірної дебютував у підготовці до Євро-2020. У спарингу проти Бахрейну захисник вийшов на заміну.
- Дебютувати в збірній в офіційному матчі він досі не встиг.