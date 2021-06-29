Гравець збірної України покинув розташування команди та потребує операції

Український журналіст Ігор Циганик розповів про кадрову ситуацію в збірній України перед матчем зі Швецією.

Як зазначив журналіст, пошкодження захисника Динамо Дениса Попова може бути серйознішим, ніж прогнозувалось.

До слова Швеція – Україна: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

"Попов поїхав до Києва. У нього, наскільки я розумію, є підозра, що потрібно буде робити операцію. Має бути хірургічне втручання. І якомога раніше треба зробити потрібні обстеження. Але велика ймовірність того, що йому буде потрібна операція", – сказав Ігор Циганик.

Наступний матч збірної України

Матч Україна – Швеція буде останнім в 1/8 фіналу Євро-2020. Гра відбудеться в понеділок, 29 червня, і розпочнеться о 22:00.

Збірні України та Швеції були в одній групі на Євро-2012. Це був дебютний чемпіонат Європи для збірної України. І в першому матчі наша команда перемогла саме збірну Швеції. Дублем в цьому матчі відзначився Андрій Шевченко.

Переможець матчу Швеція – Україна у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.

Денис поїхав зі збірною України на Євро-2020, але не виходив на поле, а згодом несподівано покинув табір команди Андрія Шевченка.