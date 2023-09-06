Прощання із ще однією легендою: Осієк офіційно оголосив про підписання Дениса Гармаша

Досвідчений футболіст продовжить кар'єру за межами України. Динамо відпустило уже другого ветерана за два дні.

Денис Гармаш офіційно став гравцем хорватського Осієку. Універсальний хавбек дістався "біло-блакитним" задарма.

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Динамо відпустило ще одного свого досвідченого виконавця у вільне плавання після трансферу Сергія Сидорчука у бельгійський Вестерло. Черга покидати рідні стіни дійшла і до Дениса Гармаша. Хавбек став гравцем хорватського Осієка, який уклав угоду з гравцем на один рік з опцією продовження контракту ще на один сезон. Раніше повідомляло, що Динамо та Гармаш завершили співпрацю за спільною згодою, тому Денис дістався "біло-блакитним" у ролі вільного агента, тобто задарма.

Варто відзначити, що новому колективі Гармаш виступатиме під своїм улюбленим 19-им номером. Також варто відзначити, що Осієк посідає другу сходинку в хорватській першості після 6 зіграних турів, а також "біло-блакитні" вилетіли із єврокубків, поступившись турецькому Аданадемірспору (7:4) у півфіналі кваліфікації до Ліги конференцій.

Номер Гармаша у хорватському клубі:

Ми щасливі, що нам вдалося підписати гравця такого рівня як Денис Гармаш. Він – ікона Динамо Київ, футболіст з величезним досвідом, який грав у багатьох важливих матчах і перемагав у турнірах. Ми впевнені, що він посилить якість нашої команди, і стане хорошим надбанням для клубу не тільки на полі, але й поза ним,

– зауважив спортивний директор Осієка Івіца Кулешевич.

Представлення Гармаша:

Гармаш в Динамо