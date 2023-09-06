Прощання із ще однією легендою: Осієк офіційно оголосив про підписання Дениса Гармаша
Джерело:Осієк
Досвідчений футболіст продовжить кар'єру за межами України. Динамо відпустило уже другого ветерана за два дні.
Денис Гармаш офіційно став гравцем хорватського Осієку. Універсальний хавбек дістався "біло-блакитним" задарма.
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Динамо відпустило ще одного свого досвідченого виконавця у вільне плавання після трансферу Сергія Сидорчука у бельгійський Вестерло. Черга покидати рідні стіни дійшла і до Дениса Гармаша. Хавбек став гравцем хорватського Осієка, який уклав угоду з гравцем на один рік з опцією продовження контракту ще на один сезон. Раніше повідомляло, що Динамо та Гармаш завершили співпрацю за спільною згодою, тому Денис дістався "біло-блакитним" у ролі вільного агента, тобто задарма.
Варто відзначити, що новому колективі Гармаш виступатиме під своїм улюбленим 19-им номером. Також варто відзначити, що Осієк посідає другу сходинку в хорватській першості після 6 зіграних турів, а також "біло-блакитні" вилетіли із єврокубків, поступившись турецькому Аданадемірспору (7:4) у півфіналі кваліфікації до Ліги конференцій.
Номер Гармаша у хорватському клубі:
Ми щасливі, що нам вдалося підписати гравця такого рівня як Денис Гармаш. Він – ікона Динамо Київ, футболіст з величезним досвідом, який грав у багатьох важливих матчах і перемагав у турнірах. Ми впевнені, що він посилить якість нашої команди, і стане хорошим надбанням для клубу не тільки на полі, але й поза ним,
– зауважив спортивний директор Осієка Івіца Кулешевич.
Представлення Гармаша:
Гармаш в Динамо
- Денис приєднався до столичного колективу в січні 2007-го року. Хавбек провів у системі клубу більше 15 років, лише одного разу залишивши її на правах оренди (у 2020-му році пішов в оренду у турецький Різерспор на пів року).
- Гармаш провів за "бобрів" 361 матч, забивши 54 голи та віддавши 45 асистів. Ба більше, у стані киян Денис виграв 11 трофеїв, серед яких 3 чемпіонства України, 4 Кубка та 4 Куперкубка країни. Також Гармаш допоміг "біло-синім" добитися їхнього останнього найвищого досягнення у Лізі чемпіонів (1/8 фіналу в кампанії 2015/2016, програли МанСіті), феєрично відігравши турнір, а також у Лізі Європи (чвертьфінал у сезоні 2014/2015, поступились Фіорентині).
- До того ж саме зі стану Динамо Гармаш був викликаний до національної збірної України, за яку встиг зіграти 31 матч та двічі відзначитись забитими м'ячами.