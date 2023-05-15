"Важке рішення": фіналіст Ліги Європи пролив світло на своє майбутнє у Динамо
Джерело:ПРОФУТБОЛ Digital
Сезон-2022/2023 може стати останнім у футболці Динамо для голкіпера Дениса Бойка. Київський клуб може попрощатись із досвідченим воротарем.
35-річний голкіпер не зумів скористатись шансом замінити травмованого Георгія Бущана у воротах Динамо. Адже Денис Бойко теж поповнив лазарет киян. Воротар отримав травму у матчі проти Руха (9 жовтня 2022 року).
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Бойко: Тренером точно себе ще не бачу, тому що хочу пограти ще 2 – 3 роки
З того часу Бойко більше не з'являвся на футбольному полі. Денис пошкодив передню хрестоподібну зв'язку. Через що у поточному сезоні встиг провести лише 5 поєдинків (із них 3 матчі на нуль), у яких пропустив 3 голи.
Ймовірно, що для Бойка поточний сезон є останнім у київському клубі. Сезон-2023/2024 Денис може розпочати вже у новій команді.
Сам футболіст прокоментував своє майбутнє у столичній команді. Бойко попросив не поспішати із висновками, все стане відомо по закінченню цього сезону.
Також Бойко зізнався, що планує ще пограти декілька років, адже після кар'єри футболіста не побачить свого майбутнього у тренерській роботі.
Тренером точно себе ще не бачу, тому що хочу пограти ще 2 – 3 роки, це точно. Відчуваю в собі сили психологічні та фізичні. Готовий грати на високому рівні. Що стосується контракту з Динамо, то ми все побачимо наприкінці сезону. Важке рішення, але воно буде прийнято. Подивимося, чи буде розраховувати на мене клуб. Я дійсно хочу грати,
– заявив Бойко.
Відзначимо, що за відсутності Бойка та Бущана, основним голкіпером Динамо став 21-річний Руслан Нещерет.
Зауважимо, що контракт Бойка з Динамо розрахований до кінця червня 2023 року.
Що відомо про футбольну кар'єру Дениса Бойка
- Вихованець київського футболу, але своє одне з найбільших досягнень здобув в іншому клубі.
- За Динамо провів вже 107 матчів (із них у 50 поєдинках залишив свої ворота на "замку"), у яких пропустив 97 м'ячів.
- Пограв в оренді у київській Оболоні, Кривбасі, Дніпрі, турецькому Бешикташі (повноцінний контракт) та іспанській Малазі.
- Влітку 2014-го Бойко підписав угоду з Дніпром, з яким під керівництвом Мирона Маркевича у сезоні-2014/2015 дійшов до фіналу Ліги Європи. У вирішальному матчі Севілья на вольових переграла дніпрян 2:3.
- У липні 2018-го повернувся у Динамо.
- Загалом у кар'єрі Денис вже зіграв 276 матчів – 293 пропущені голи, 112 "сухих" поєдинків та заробив 22 жовті картки.
- За свою кар'єру досвідчений голкіпер здобув 7 трофеїв (6 з яких у футболці Динамо): одне чемпіонство, дві перемоги у Кубку України та три у Суперкубку країни. Також із Бешикташем став чемпіоном Туреччини.