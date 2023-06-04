На пошуки ігрової практики: футболіст, з величезним багажем досвіду, офіційно покинув Динамо
Джерело:Інстаграм Динамо
Історія Дениса Бойка у столичному колективі закінчилась. Досвідчений голкіпер відправився у вільне плавання.
Денис Бойко офіційно покинув київське Динамо. Столичний колектив емоційно попрощався зі своїм воротарем.
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Від малюка до чоловіка
Денис Бойко провів останній матч у футболці "біло-синіх". У матчі заключного 30-го туру УПЛ проти Металіста 1925 (1:1) голкіпер вийшов на заміну замість Георгія Бущана на 88-ій хвилині. Фанати, які мали нагоду подивитися матч в офлайн режимі супроводжували Дениса скандуваннями його прізвища "Бойко, Бойко, Бойко". Контракт голкіпера з киянами спливає цього літа, а колектив вирішив не продовжувати угоду з Денисом.
Варто відзначити, що Бойко не збирається ще завершувати свою кар'єру та вішати рукавиці на цвях. Голкіпера сватають у низку колективів, зокрема до стану "сина" Дніпра, за який Денис феєрив свого часу, Дніпра-1. Проте найімовірніше, що досвідчений голкіпер опиниться у лавах амбітного новачка Української Прем'єр-ліги Полісся, яке потребує у своєму складі гравців такого рівня. До того ж представники Бойка уже проводили зустріч з президентом житомирського клубу.
Голкіпер у стані київського колективу
- Денис Бойко – вихованець Динамо, який перебуває у клубі з 6-и років. Проте голкіпер свого часу достатньо поїздив по орендах, зокрема, Денис грав у футболці Оболоні, Кривбаса, київського ЦСКА та Дніпра, куди згодом і перейшов.
- Найкращий період кар'єри Бойка припав саме на перебування у дніпровському клубі. Денис з командою ставав віцечемпіоном України, грав у кваліфікації Ліги чемпіонів та доходив з Дніпром до легендарного фіналу Ліги Європи. Загалом за дніпровський колектив Бойко провів 102 матчі, а 46 ігор відстояв на сухо. Також після прекрасного сезону він номінувався на голкіпера сезону за версією УЄФА.
- Після своїх феєричних виступів в Україні Денис прикував до себе увагу іноземних клубів. Спершу українець опинився в Бешикташі, який віддав за голкіпера 3,5 мільйона євро, а згодом в оренді Малазі, проте в жодному клубі за кордоном він заграти не зміг.
- Під час негараздів Дениса у іноземних командах Динамо потребувало допомоги саме у позиції воротаря, тому Бойко вчасно прийшов на допомогу, спершу відігравши у київському клубі, як орендований гравець, а згодом він перейшов у стан "біло-синіх" у ролі вільного агента.
- За столичний колектив Бойко провів 108 матчів, з яких 51 на "сухо". З киянами він ставав чемпіоном України, двічі володарем Кубка країни та тричі вигравав Суперкубок України.