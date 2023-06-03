"Хочеться, щоб вся країна розмовляла українською": гравець столичного клубу про нинішні цінності

Денис Бойко висловив свою думку щодо важливості української мови. Футболіст Динамо бажає, аби люди робили свій вибір свідомо.

Денис Бойко зазначив, що мова допомагає народу "залишатися собою". Голкіпер киян твердо переконаний у своїй позиції та надіється, що її підтримають і інші.

Варте уваги Моя хата скраю – нічого не знаю: екстренер збірної України продовжує вшановувати гравців з РФ

Час це зрозуміти усім

Денис Бойко, який виступає за столчиний колектив, запевняє, що в Україні люди повинні говорити виключно українською мовою. Ворота Динамо жаліє про те, що він виховувався та ріс у російськомовному середовищі, проте голкіпер впевнений, якщо докласти зусиль та бажання, то перейти на українську зможе будь-хто. Футболіст зазначає, що мова – основний фактор ідентичності народу.

На жаль, я виховувався, навчався, розмовляв із друзями та на тренуваннях російською мовою. Якщо бути відвертим – не завжди легко переходити на іншу мову. Прикро, що ми почали цінувати та замислюватися над важливістю мови лише після початку великої війни. Мені дуже хочеться, щоб вся країна перейшла на українську мову і це був їхній свідомий вибір. Щоб люди усвідомили, чому вони це роблять. Не тому, що це модно. Важливо залишатися собою. На щастя, у нас сильний народ, який не здається та швидко адаптується до нових умов. Люди продовжують жити і мріють лише про одне – перемогу України,

– зазначив Бойко.

Нагадаємо, що Денис у поточному сезоні провів всього три матчі у футболці киян, які усі відстояв на сухо. Маститий голкіпер уже навряд виб'є собі місце в основному складі "біло-синіх", проте його досвід зможе знадобитися амбітному новачку УПЛ, який зацікавлений у послугах Бойка.

Кар'єра "Кінг-Конга"