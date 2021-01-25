Титулований українець Бондар виступатиме в UFC: коли дебютний бій

Український боєць змішаних єдиноборств Денис Бондар виступатиме у UFC. Український спортсмен уже дізнався суперника та дату дебютного бою.

Джерело: wwfc_mma

Український чемпіон WWFC Денис Бондар підписав контракт з UFC.

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Дебютний поєдинок українця відбудеться 6 лютого на турнірі UFC Fight Night 184. Його суперником буде Оді Осборн.

Статистика Бондара

Український боєць провів 16 поєдинків. У його активі 14 перемог. Також 28-річний українець зазнав двох поразок.

Останній бій українець провів 23 серпня 2020 року, коли переміг Кенана Джафарлі. Харків'янин має прізвисько "Психо".

. За даними UFC, Бондар стане всього четвертим українцем, який наразі виступає у промоушені. Окрім нього, серед українців у UFC – Олександр Доскальчук, Микита Крилов та Марина Мороз.