Українець Берінчик розповів, коли проведе бій з Теофімо Лопесом

Досі непереможний український боксер Денис Берінчик у березні проведе бій проти Хосе Санчеса з Чилі. Берінчик розповів про свого суперника та заявив, що зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу Теофімо Лопесом.

Будемо готуватися, щоб вибити весь мозок йому

32-річний Берінчик заявив, що не обирав Хосе Санчеса як свого наступного суперника. За словами українця, WBO призначила Санчеса претендентом на його титул інтернаціонального чемпіона.

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Срібний призер Олімпіади-2012 заявив, що спробує нокаутувати Санчеса до 10 раунду.

Будемо готуватися, щоб виходити на бій у 100% готовності, щоб вибити весь мозок йому. Щоб він поїхав у своє Чилі і привіз кілька гематом, синяків, і відбиту голову,

– сказав Денис.

Бій з Лопесом відбудеться у 2022 році

Разом з тим, Денис не став розповідати про свої плани на 2021 рік. Він заявив, що це питання слід адресувати його промоутеру Олександру Красюку з K2 Promotions Ukraine.

"Ці питання треба задавати моєму промоутеру. Незрозуміло, чи буде реванш у Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом. Там ще є такий Джордж Камбосос з Австралії, він – офіційний претендент на титул IBF. Я у черзі, як і всі світові боксери", – сказав Денис.

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Берінчик сподівається, що отримає бій з непереможним Теофімо Лопесом у 2022 році.

Я думаю, що бій із Теофімо Лопесом відбудеться у 2022 році. Оскільки він є абсолютним чемпіоном світу, у нього є час відстоювати пояси з ким він хоче і як. А я поки що неофіційний претендент. Поки що не призначено бій, щоб я став офіційним претендентом. Я поки 3-й номер у рейтингу WBO і думаю, що у 2022 році відбудеться бій з Лопесом,

– резюмував боксер.