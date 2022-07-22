Змінив бокс на службу: Берінчик повернувся до тренувань
Джерело:інстаграм Дениса Берінчика
Денис Берінчик, який від 24 лютого змінив боксерський ринг на захист рідної країни, потрохи повертається до звичної справи. Український боксер потренувався на свіжому повітрі.
Повернення до спорту
34-ріний боксер починає відновлювати свою фізичну форму. Денис Берінчик показав, як вміло підтягується на турніках.
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Боксер звернувся до своїх підписників та зауважив, що повертається у спорт. Денис потрохи готується до свого наступного бою.
Привіт, братики. Починаємо потихеньку повертатися у спорт,
– сказав боксер.
Берінчик повернувся до тренувань / Скриншот із інстаграму боксера
- Берінчик був одним із українських боксерів, які змінили ринг на службу. Денис вступив до тероборони столиці. Спортсмен перебував у Харкові, який щодня страждає від обстрілів окупантів.
- Боксер допомагав місцевим розбирати завали у Тростянці на Сумщині.
- Раніше генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів про життя Берінчика після початку повномасштабної війни в Україні. За його словами, Олександр займається волонтерською діяльністю.
Нагадаємо, що 22 жовтня Берінчик вийде у ринг проти Івана Менді. Суперник українця є громадянином Франції, але з сенегальським корінням. Бій буде за титул EBU, яким володіє Менді.
Свій останній бій український боксер провів у грудні 2021 року проти росіянина Іси Чанієва. Берінчик переміг суперника з ворожої країни за очками суддів.