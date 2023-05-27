Такої команди не існує: африканський футболіст вигадав клуб, аби отримати виклик у збірну

Курйозний випадок стався із юнацькою збірною Нігерії. Капітан команди придумав уявний клуб, аби отримати черговий виклик в африканську збірну.

Автором скандального курйозу став 17-річний центральний захисник Деніел Бамейі. Юний футболіст відзначився фантазією та хитрістю, аби потрапити у національну команду.

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Футболіст із великою фантазією

Оборонець отримав виклик до дорослої збірної Нігерії та був зазначений, як футболіст клубу Ям Ям. Хоча насправді такої команди взагалі не існує, що було доведено після розслідування.

Цікаво, що сам Бамейі був залучений одразу за три збірні Нігерії – U-20 (8 матчів), U-21 та дорослу команду (по одному матчу в обох збірних).

Вигадливий захисник навіть встиг дебютувати за головну команду Нігерії. Дебют відбувся ще влітку 2022 року у товариському поєдинку проти Коста-Рики, у якому Бамейі відіграв увесь матч та заробив жовту картку.

Також був капітаном збірної Нігерії, але після розслідування логічно, що більше не потрапляв у національну команду.

Цікаво, що на порталі Transfermarkt є профіль названого клубу, але там у складі грає лише футболіст, який його вигадав. У команди немає емблеми, а у профілі захисника не зазначено жодного професійного клубу.



Вигадав клуб заради збірної / Скриншот із Transfermarkt