Нападник Динамо подякував ЗСУ за можливість відсвяткувати черговий день народження
6 січня 2023, 09:26Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Владислава Ваната
У четвер, 5 січня, свій день народження відсвяткував нападник київського Динамо Владислав Ванат. Футболісту виповнився 21 рік.
Динамівець виклав світлину зі святкування з рідними на своїй сторінці в інстаграмі. Владислав Ванат цілий день приймав вітання, але не забув подякувати тим, хто у цей день дозволив відсвяткувати його черговий день народження.
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Вдячність за спокійний день
Нападник київського клубу подякував ЗСУ.
21! Дякую ЗСУ за можливість відмітити цей День Народження в колі рідних і друзів,
– написав футболіст.
Владиславу Ванату – 21 / Фото з інстаграму футболіста
Що відомо про іменинника Владислава Ваната
- Вихованець Динамо, який у липні 2021 року доєднався до головної команди киян.
- Пробувши 23 дні із головною командою поїхав в оренду в одеський Чорноморець. За "моряків" виступав до пів року та повернувся у Київ.
- У сезоні-2022/2023 провів 24 матчі, у яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.
- Контракт Ваната з Динамо розрахований до кінця червня 2024 року.