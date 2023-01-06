Нападник Динамо подякував ЗСУ за можливість відсвяткувати черговий день народження

У четвер, 5 січня, свій день народження відсвяткував нападник київського Динамо Владислав Ванат. Футболісту виповнився 21 рік.

Динамівець виклав світлину зі святкування з рідними на своїй сторінці в інстаграмі. Владислав Ванат цілий день приймав вітання, але не забув подякувати тим, хто у цей день дозволив відсвяткувати його черговий день народження.

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Вдячність за спокійний день

Нападник київського клубу подякував ЗСУ.

21! Дякую ЗСУ за можливість відмітити цей День Народження в колі рідних і друзів,

– написав футболіст.



Владиславу Ванату – 21 / Фото з інстаграму футболіста

Що відомо про іменинника Владислава Ваната