Зіграв у стіночку: ексзахисник Шахтаря забив у дебютному матчі за Лілль – ефектне відео

Лілль у другому турі французької Ліги 1 гостював на полі Нанта. Команди розписали мирову.

Врятував команду Фонсеки від поразки

Після впевненої домашньої перемоги над Осером 4:1, Лілль поїхав у гості до Нанта. Цього разу команді Пауло Фонсеки, який добре відомий за роботою у Шахтарі, не було так легко, пише 24 канал.

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У середині першого тайму рахунок у матчі став 1:0 на користь господарів. Нулі на табло на 28-й хвилині розмочив Мозес Сімон. Перша частина зустрічі закінчилась із мінімальною перевагою у рахунку Нанта, яка трималась до 76-ї хвилини поєдинку.

Далі за справу взявся колишній захисник Шахтаря Ісмаїлі, який з'явився на футбольному полі по перерві. Для бразильця цей матч став дебютним та одразу результативним. Лівий оборонець двічі обігрався у стіночку з партнерами по команді, обробив передачу та другим дотиком із лівої пробив у повз голкіпера Нанта.

Ісмаїлі відзначився голом вже у першому для себе матчі за Лілль.

Відео голу Ісмаїлі

Гол Ісмаїлі врятував Лілль від виїзної поразки. У підсумку – мирова 1:1.

Підопічні Фонсеки після двох турів із 4 очками наразі лідирують у Лізі 1. Але ще далеко не усі матчі другого туру були зіграні.

Нант із 2 пунктами у середині таблиці – 9-те місце, але це лише старт чемпіонату.

Ісмаїлі підписав контракт із Ліллем до кінця червня 2023 року. В угоді є опція пролонгації співпраці ще на один рік.