На що ж надіятись Руслану Ротаню: дебютні матчі тренерів збірної України на чолі "синьо-жовтих"
Збірну України встигла потренувати низка тренерів різного рівня. Для одних дебют на чолі головної команди склався як у мріях, а для інших – як у страшному сні.
На виконуючого обов'язків головного тренера збірної України Руслана Ротаня чекає складний дебютний поєдинок проти збірної Англії в рамках відбору до Євро. 24 канал вирішив пригадати перші поєдинки усіх очільників "синьо-жовтих" у історії.
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Не простий старт
Загалом збірну України очолювали 18 різних фахівців, 7 з них приймали роль виконуючого обов'язків головного тренера національної команди (тільки один переріс з тимчасової посади в довготривалу). Усі тренери, які брали головну команду країни під своє крило були виключно українцями. Чотири рази коучі стартували з "синьо-жовтими" з поразки, чотири рази тренерам вдалось тріумфувати зі збірною України, а також фахівці розписали мирову 9 разів у своїх поєдинках.
- Перший тренер збірної України Віктор Прокопенко у дебютному матчі не тільки для себе, а й загалом для "синьо-жовтих" у 1992-му році поступився в Ужгороді збірній Угорщині з рахунком 1:3.
- Дует виконуючих обов'язків Микола Павлов та Леонід Ткаченко у 1992-му році не визначили сильнішого у Мінську у матчі проти збірної Білорусі – 1:1.
- Вже головний тренер національної команди Олег Базилевич у 1992-му році дебютував з нічиєї у Одесі у матчі з Ізраїлем – 1:1.
- Знову Микола Павлов в ролі виконуючного обов'язків, проте цього разу в тимчасовому дуеті з Володимиром Мунтяном. Тоді наша збірна у 1994-му році поступилась Південній Кореї з рахунком 0:1.
- Наступним тимчасовим коучем став Йожеф Сабо (його перший прихід), який не зміг у Києві в 1994-му році обіграти збірну Словенії – 0:0.
- Анатолій Коньков видав найгірший старт в історії збірної, оскільки фахівець в 1995-му році у Загребі поступився збірній Хорватії з рахунком 0:4.
- Перший, хто зміг з перемоги дебютувати на чолі збірної України став Валерій Лобановський, який у своєму першому матчі здолав збірну Болгарії – 1:0. До речі, тоді Лобановський поєднував роботу тренера клуба та збірної.
- Володимир Буряк ж у своєму дебютному поєдинку поступився у 2002-му господарці тогорічнього чемпіонату світ збірній Японії з рахунком 0:1.
- Самовпевнений Олег Блохін (перший прихід) стартував не з таким результатом, яким він собі уявляв. Пихатий тренер у 2003-му зіграв в нічию зі збірною Македонії – 0:0.
- Олексій Михайличенко свій дебютний поєдинок на чолі збірної провів у компромісному стилі, оскільки у 2008-му розписав мирову зі збірної Кіпру – 1:1.
- Мирон Маркевич – єдиний тренер, який не програв жодного матчу в ролі тренера збірної України. Свій перший матч тренер перемогою провів проти збірної Литви (4:0) у 2010-му році.
- Виконуючий обов'язків Юрій Калитвинцев у своєму першому матчі не визначив сильнішого зі збірною Польщі (1:1) у 2010-му.
- Андрій Баль, який також був тимчасовим тренером, дебютував з нічиєї, проте рівноцінній поразці, оскільки тоді Україна розписала мирову з Молдовою (0:0) у 2012-му.
- А от іншому виконуючому обов'язків головного тренера Олександру Заварову вдалось здобути перемогу в дебютному поєдинку, у матчі проти збірної Болгарії – 1:0, у 2012-му.
- Михайло Фоменку – поки що останній тренер, який дебютував з перемоги у збірній. Фахівцю вдалось здолати збірну Норвегії у тому у 2013-му.
- Легендарний футболіст Андрій Шевченко як і більшість тренерів стартував з нічиєї. Володар Золотого м'яча розписав мирову з Ісландією (1:1) у 2016-му.
- Останній дебют, який могли побачити українці – це стартовий поєдинок виконуючого обов'язків Олександра Петракова, який згодом став головним тренером збірної. Коуч зіграв у нічию зі збірною Франції (1:1) у 2021-му