Щоб не сплутати: дебютант УПЛ заявив два домашні стадіони з однаковою назвою

Рівненський Верес готується до дебюту в УПЛ. У клубі визначились із основною та резервними аренами на домашні матчі.
Три варіанти для Вереса
Новачок УПЛ Верес заявив аж три арени для виступів у наступному сезоні-2021/2022. У список включений і недобудований стадіон у Рівному.
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Основним домашнім стадіоном буде луцький "Авангард". У якості резервних арен рівненський клуб заявив Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича, який приймав півфінал та фінал Кубка України.
Також у списку включений стадіон "Авангард" у Рівному, де ще досі триває реконструкція. Керівництво рівнян вірить, що стадіон у Рівному буде добудований до початку 2022 року.
- Клуб на чолі з Юрієм Віртом достроково вийшов в УПЛ. Команда із 65 очками вийшла з Першої ліги. Найближчим конкурентом був одеський Чорноморець. Третій клуб, який підвищився у класі – харківський Металіст 1925.
- Футболісти Вереса повернуться з відпустки 15 червня. Перший етап підготовки до нових випробувань пройде в Рівному, а другий – у Винниках.