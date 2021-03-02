Коли відбудеться дебют титулованого бійця з України Бондаря: дата поєдинку в UFC

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Український боєць змішаних єдиноборств Денис Бондар нарешті дізнався, коли проведе дебютний бій в UFC. Українець вийде в октагон весною 2021 року.
Вже цього 2021 року українські прихильники MMA зможуть побачити вперше в UFC поєдинок Дениса Бондаря.
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Дебют українця на турнірі UFC Fight Night 192 відбудеться 22 травня. Його суперником стане американець Віктор Родрігес.