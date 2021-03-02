Коли відбудеться дебют титулованого бійця з України Бондаря: дата поєдинку в UFC

2 березня 2021 , 09:14
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Джерело:

інстаграм Rawsportsentertainment

Український боєць змішаних єдиноборств Денис Бондар нарешті дізнався, коли проведе дебютний бій в UFC. Українець вийде в октагон весною 2021 року.

Дата дебюту

Вже цього 2021 року українські прихильники MMA зможуть побачити вперше в UFC поєдинок Дениса Бондаря.

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Дебют українця на турнірі UFC Fight Night 192 відбудеться 22 травня. Його суперником стане американець Віктор Родрігес.

  • Український боєць повинен був дебютувати в UFC ще 6 лютого у США проти Оді Осборна. Однак бій був відкладений на невизначений термін через відсутність американської візи.
  • 28-річний Бондар ставав чемпіоном в WWFC, а також у 2019 році став чемпіоном світу з ММА серед любителів. У його активі 13 поєдинків, у яких він здобув 12 перемог.