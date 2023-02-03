Михайло Мудрик дебютує за Челсі в основі: українець зіграє проти колишньої зірки Шахтаря

Грем Поттер довірив українцю місце в стартовому складі "синіх" на поєдинок проти Фулхему. Для Михайла це буде друга гра за Челсі.

В середині січня Михайло Мудрик перейшов у Челсі. За вінгера збірної України лондонці заплатили Шахтарю 70 мільйонів євро. Ще до 30 мільйонів "гірники" можуть отримати бонусами.

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У своєму дебютному матчі проти Ліверпуля Михайло з'явився на заміну у другому таймі і був одним з найбільш небезпечних гравців Челсі. Втім забити тоді так і не вдалось (0:0).

Перший матч Мудрика в основі

Тепер же на матч 22 туру АПЛ проти Фулхема Мудрик вперше опинився у стартовому складі. Михайло займе місце на лівому фланзі нападу, а поруч із ним зіграють Кай Хаверц та Мейсон Маунт.

Крім того, одразу у старті виходить і аргентинський хавбек Енцо Фернандес, який лише три дні тому доєднався до клубу за 121 мільйон євро. До слова, у стані Фулхема з перших хвилин зіграє ще один ексгравець Шахтаря Вілліан.

: Аррісабалага – Джеймс, Тьягу Сілва, Бадіашиль, Кукурелья – Фернандес, Галлахер, Маунт – Зієш, Хаверц, Мудрик.: Лено – Тете, Діоп, Рім, Робінсон – Рід, Пальїнья – Декордова-Рід, Перейра, Вілліан – Мітрович.

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Відзначимо, що Челсі провалює цей сезон в АПЛ. Команда Грема Поттера йде на десятій сходинці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 10 балів. Фулхем же розташувався на сьомому місці, випереджаючи Челсі на два бали.

. Поєдинок Челсі – Фулхем почнеться 3 лютого о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція лондонського дербі відбудеться на телеканалі Setanta Sports.