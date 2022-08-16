У сусідній країні: відомо, де збірна України прийме Шотландію у Лізі націй

Збірна України з футболу зіграла одну частину поєдинків групового раунду Ліги націй-2022/2023. Підопічним Олександра Петракова залишилось провести ще три поєдинки.

Польща знову простягає руку допомоги

В останньому турі "синьо-жовті" прийматимуть Шотландію. Наша збірна визначилась із місцем проведення поєдинку.

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Україна знову зіграє у Польщі, яка стала справжнім надійним союзником у війні проти росії, але не забуває простягати руку допомоги нашій країні на спортивному фронті.

Підопічні Олександра Петракова проведуть гру з шотландцями у Кракові на 15-тисячному стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського. На цій арені виступає місцевий футбольний клуб Краковія.

Матч запланований на 27 вересня, а час зустрічі о 21:45 за київським часом.

Перед цим Україна зіграє перший матч проти Шотландії, який відбудеться 21 вересня. А вже 24 вересня українці будуть гостювати вдома у Вірменії.

Як виступала збірна України у Лізі націй-2022/2023