У сусідній країні: відомо, де збірна України прийме Шотландію у Лізі націй
Джерело:УАФ
Збірна України з футболу зіграла одну частину поєдинків групового раунду Ліги націй-2022/2023. Підопічним Олександра Петракова залишилось провести ще три поєдинки.
Польща знову простягає руку допомоги
В останньому турі "синьо-жовті" прийматимуть Шотландію. Наша збірна визначилась із місцем проведення поєдинку.
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Україна знову зіграє у Польщі, яка стала справжнім надійним союзником у війні проти росії, але не забуває простягати руку допомоги нашій країні на спортивному фронті.
Підопічні Олександра Петракова проведуть гру з шотландцями у Кракові на 15-тисячному стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського. На цій арені виступає місцевий футбольний клуб Краковія.Зверніть увагу! Матч запланований на 27 вересня, а час зустрічі о 21:45 за київським часом.
Перед цим Україна зіграє перший матч проти Шотландії, який відбудеться 21 вересня. А вже 24 вересня українці будуть гостювати вдома у Вірменії.
Як виступала збірна України у Лізі націй-2022/2023
- Наразі українська збірна йде без поразок.
- Свій шлях у квартеті В1 наша збірна розпочала матчем проти Ірландії. Єдиний гол динамівця Віктора Циганкова приніс "синьо-жовтим" мінімальну виїзну перемогу 0:1.
- У наступному поєдинку команда Петракова вдома розгромила Вірменію з рахунком 3:0.
- Перша мирова була розписана 14 червня. Ірландці вирвали одне очко в українців. Підсумковий результат матчу 1:1. Єдиний м'яч за українську команду забив Артем Довбик.