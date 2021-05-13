УЄФА сьогодні оголосить про перенесння фіналу Ліги чемпіонів в інше місто, – The Times

Фінал Ліги чемпіонів-2020/21 між Манчестер Сіті і Челсі все ж буде перенесений зі Стамбула в Португалію. Про це оголосять 13 травня.

Правда, гра, швидше за все, пройде не в Лісабоні, а на головній арені Порту "Ештадіу ду Драгау".

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Переговори між представниками УЄФА і владою Португалії привели до угоди про проведення фіналу Ліги чемпіонів в Порту. Гра між Манчестер Сіті і Челсі відбудеться 29 травня.

Джерело також зазначає, що вболівальники кожного з клубів, які зустрінуться в фіналі, отримають квиткову квоту в розмірі від 4,5 до 6 тисяч.

Стамбулу пропонують прийняти фінал у 2023 році

УЄФА розглядає можливість проведення у Стамбулі фіналу Ліги чемпіонів-2022/23 як компенсацію за 2021 рік та своєрідний подарунок до 100-річчя Турецької Республіки.

На цей момент проведення фіналу Ліги чемпіонів 2023 року заплановано у Мюнхені на "Альянц-Арені".

Зауважимо, що фінал Ліги чемпіонів вдруге можуть перенести зі Стамбулу. Вирішальний матч мав відбутися у Стамбулі у 2020 році, однак гру було перенесено у Лісабон через пандемію коронавірусу.