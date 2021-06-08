Бій Усик – Джошуа відбудеться на стадіоні Тоттенхема, – Sky Sport

Бій між Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Олександром Усиком (18-0, 13 КО) пройде в Лондоні. Вечір боксу відбудеться на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.
Стадіон на 62 тисячі місць є найкращим варіантом для проведення бою у вересні.
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Точна дата чемпіонського бою ще невідома, але очікується, що він пройде у вересні цього року. У бою Джошуа – Усик на кону будуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO. Сам Усик є обов'язковим претендентом на титульний бій WBO.
Що відомо про бій Усик – Джошуа
- Поєдинок непереможного Усика з Джошуа став можливим тільки після того, як зірвалася зустріч Ентоні з Ф'юрі. Як відомо, чемпіона WBC зобов'язали зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. Американець виграв суд. Їх бій відбудеться 24 липня.
- Водночас WBO офіційно санкціонувала поєдинок між Джошуа та Усиком. Український боксер – офіційний претендент на титул WBO. Цей статус закріплений за українцем вже другий рік.
- Усик і Джошуа – Олімпійські чемпіони 2012 року, але в різних вагових категоріях.