Бій Усик – Джошуа відбудеться на стадіоні Тоттенхема, – Sky Sport

Бій між Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Олександром Усиком (18-0, 13 КО) пройде в Лондоні. Вечір боксу відбудеться на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.

Стадіон на 62 тисячі місць є найкращим варіантом для проведення бою у вересні.

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Точна дата чемпіонського бою ще невідома, але очікується, що він пройде у вересні цього року. У бою Джошуа – Усик на кону будуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO. Сам Усик є обов'язковим претендентом на титульний бій WBO.

Що відомо про бій Усик – Джошуа