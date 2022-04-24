Де Пена відзначився дебютним асистом після відходу з Динамо: переможне відео

Карлос де Пена допоміг Інтернасьоналу мінімально на виїзді перемогти Флуміненсе. Колишній динамівець оформив результативну передачу.

Переможний асист

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Карлос де Пена покинув київське Динамо. Уругваєць на 54-й хвилині допоміг Інтернасьоналу розмочити нулі на табло, повідомляє 24 канал.

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Карлос де Пена віддав з флангу у штрафний майданчик. Адресатом передачі став Алемау, який відкрив рахунок у матчі. Для уругвайського легіонера це перший результативний асист за 5 зіграних поєдинків у футболці нової команди.

До слова, Інтернасьонал мінімально обіграв Флуміненсе (0:1). Після третього туру команда де Пени йде третьою у таблиці.

Карлос де Пена грав в Україні з 2019 до квітня 2022 року.

Відеоогляд матчу (асист де Пени з 1:28)