Де Дзербі зверхньо ставиться до України, – ексворотар Шахтаря несподівано розкритикував італійця

Колишній воротар збірної України та Шахтаря Рустам Худжамов оцінив невдачу команди Роберто Де Дзербі у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. Футболісту не подобається ставлення італійця до українського футболу.

Після поразки Інтеру Шахтар втратив шанси пробитись бодай у Лігу Європи і тепер зосередиться на виступах в УПЛ і Кубку України.

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За словами Худжамова на результат поєдинку з Інтером вплинула заміна Степаненка. Якщо у першому таймі у плані захисту все було більш-менш нормально, то у другому цього вже не було.

"Чому попри постійні заяви Де Дзербі про атакувальний футбол Шахтар спромігся лише на один небезпечний удар Додо наприкінці матчу? Суперник не дозволив. Це все-таки Інтер, чемпіон Італії. У донецькому клубі зібрані хороші футболісти, але УПЛ та Ліга чемпіонів – це зовсім різні рівні. Атакувального стилю мало", – почав він.

Рустам вважає, що у Де Дзербі зверхнє ставлення до України.

Мені здається, не варто очікувати від Де Дзербі результату вже у першому ж сезоні, адже тренер перейшов у зовсім інший чемпіонат. Ми бачимо, що у нього не завжди витримують нерви у матчах внутрішнього чемпіонату. Мені здається, що він доволі зверхньо ставиться до інших тренерів, і взагалі до нашої країни. Таке враження, що він приїхав і привіз нам футбол, уперше в житті ми його побачили. Йому потрібен час для адаптації. Нехай реалізовує те, що він говорить,

– сказав Худжамов.

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