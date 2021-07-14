Розгледів талант: Де Дзербі залишив у Шахтарі чемпіона світу

Донецький Шахтар готується до нового сезону УПЛ під керівництвом Роберто Де Дзербі. Італійський тренер вирішив омолодити склад та залишив у команді декількох молодих футболістів.

Омолодження складу

Італійський наставник вніс корективи у складі, який сформував колишній тренер Шахтаря Луїш Каштру. Відразу троє футболістів зможуть себе зарекомендувати у стані віцечемпіонів.

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Підготовку з "гірниками" продовжать Юхим Конопля, Артем Бондаренко та Тимур Пузанков, які будуть заявлені на новий сезон у першу команду.

Нагадаємо, що сезон-2020/2021 Шахтар завершив на другому місці в УПЛ, пропустивши вперед себе лише київське Динамо.

Новий сезон "гірники" розпочнуться поєдинком проти Інгульця, який відбудеться 24 липня.

Де до цього виступали футболісти

21-річний правий захисник Конопля протягом 2019/2021 року виступав в оренді за чернігівську Десну. У минулому сезоні оборонець зіграв 25 матчів в усіх турнірах, у яких забив один гол та віддав три асисти. Юхим відзначається непоступливим характером на полі, тому у його пасиві аж 9 жовтих карток.

Голкіпер Пузанков своєю грою заслужив переведення в головну команду. До цього Тимур виступав за молодіжну команду Шахтаря. Футболісту лише 18 років.

20-річний півзахисник Бондаренко минулий сезон провів в оренді у Маріуполі. У складі "азовців" хавбек зіграв 23 поєдинки в усіх турнірах, у яких відзначився 8 результативними ударами. Артем має у своєму пасиві 4 попередження.