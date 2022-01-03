Де Дзербі випередив Луческу у цікавому рейтингу в Європі
Джерело:Sabah
Італійцю Роберто Де Дзербі не виявилося рівних за середнім результатом набраних очок у національній вищій лізі у першій частині поточного сезону-2021/2022.
Згідно з оприлюдненими даними порталом Sabah, донецький клуб, керований Де Дзербі, у 18 матчах УПЛ набрав 47 очок або в середньому за одну гру – 2,61 очка.
До слова Шахтар та Динамо розіграють чемпіонство, боротьба за бронзу та хто вилетить: прогнози на УПЛ
Такий результат дозволив італійському наставнику "гірників" випередити Юліана Нагельсмана з Баварії (2,52), Мірчу Луческу з Динамо (2,5), Хосепа Гвардіолу з Манчестер Сіті (2,5), Абдулу Авджі з Трабзонспора (2,42), Сімоне Індзагі з Інтера (2,42), Карло Анчелотті з Реала (2,42) та інших.
Цікаво, що топ-10 замикає ще один представник з УПЛ – Ігор Йовічевіч з СК Дніпро-1.
Показник набраних очок у першій частині сезону, що включає у себе 2021 рік
Розклад у турнірній таблиці УПЛ
- Боротьба за чемпіонство в Україні традиційно напружена, але майже без змін – боротьбу ведуть Динамо та Шахтар. До останнього туру перед зимовою перервою команди йшли нога в ногу, але Зоря зуміла втрутитися в цю боротьбу, зігравши внічию з киянами на НСК "Олімпійський".
- "Гірники" теж були близькі до того, щоб втратити очки в Олександрії, але вдалі заміни принесли їм звитягу. При цьому переможний гол забив Жуніор Мораес, який 8 місяців пропустив через травму і вперше вийшов на поле після реабілітації.
- Тож на зимову перерву Шахтар пішов у статусі лідера турнірної таблиці, випередивши Динамо на два очки.