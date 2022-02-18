Де Дзербі назвав українського футболіста, який може виграти "Золотий м'яч"
Джерело:інстаграм Олександра Денисова
Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов поспілкувався з головним тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі. Він навів низку цитат коуча гірників про футболістів команди.
Головний тренер Шахтаря розповів про потенціал Михайла Мудрика.
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"Мудрик – це той футболіст, який колись може виграти "Золотий м'яч"", – сказав наставник донецького клубу в розмові з журналістом Олександром Денисовим.
Також Де Дзербі відзначив, що однаково ставиться до бразильських і українських футболістів. Італійський фахівець зізнався, що на батьківщині Фіорентина і Наполі пропонували йому кращі фінансові умови, ніж Шахтар, але він все одно обрав "гірників". Де Дзербі розповів, що саме він був ініціатором трансферу бразильця Нереса з Аякса.
Зимові збори Шахтаря
- Раніше на другому зборі в Туреччині команда Роберто Де Дзербі обіграла Шахтар із Караганди (2:1), а також поступилася Маріуполю (1:2). 19 лютого Шахтар зіграє проти ФК Рига.
- На зимову паузу команда Де Дзербі пішла у ролі лідера української Прем'єр-ліги. Шахтар відновить чемпіонат матчем проти Металіста 1925, який відбудеться 26 лютого.