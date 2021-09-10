Де Дзербі назвав свого улюбленця в Шахтарі

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі розповів про плани по вихованню перспективної молоді команди, окремо відзначивши Михайла Мудрика.

Де Дзербі вважає однією з головних свої завдань виховання молодих гравців донецького клубу.

Дивіться також Українці завжди грали в футбол краще за росіян, – ексгравець московського Спартака

"Щоб команда виросла, потрібно допомагати молодим гравцям вдосконалюватися. Я хочу виграти не тільки чемпіонат, Кубок, зіграти якомога краще в Лізі чемпіонів, але і виховати молодих гравців, перетворити їх в повністю сформованих футболістів.

Вважаю, Мудрик – один з найкращих серед нашої молоді сьогодні. Якщо не зможу вивести його на новий рівень – буду розцінювати це як особисту поразку", – сказав фахівець.

Михайло Мудрик в нинішньому сезоні провів 3 матчі і зробив 2 асисти.

Шахтар займає друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Найближчий матч донеччани проведуть 11 вересня вдома проти Дніпра-1.