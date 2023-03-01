Підмінив одного разу – замінить знову: Де Дзербі може воз'єднатися з Мудриком в Челсі
Джерело:Football Insider
Колишній тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі зацікавив ще один європейський гранд. Італійський тренер може отримати нагоду знову попрацювати зі своїм улуюбленцем.
Лондонський Челсі шукає варіанти на тренерське крісло, якщо "аристократам" доведеться попрощатись з Гремом Поттером. "Сині" серйозно зацікавились кандидатурою Роберто Де Дзербі.
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Жаданий коуч
Керівництво Челсі поки висловлює підтримку чинному тренеру лондонського колектива. Проте провали у наступних двох матчах (проти Лідса та Боруссії Дортмунд) можуть увірвати терпець власника "аристократів" Тодда Бьолі. Клуб ризикує вилетіти з 1/8 Ліги чемпіонів і залишитися взагалі без єврокубків на наступний сезон.
Де Дзербі уже свого часу змінював Грема Поттера на тренерському містку, тоді італієць зробив це у Брайтоні, коли англійський коуч тільки-но перейшов до Челсі. Де Дзербі зберіг привабливу гру та гідні результати "чайок". Та Челсі потрібно поспішити зі своїм вибором, оскільки на Де Дзербі претендує ще один лондонський гранд. Тоттенхем не впевнений у Антоніо Конте, контракт якого завершується вже влітку. Також у послугах італійця зацікавлений ще кризовий Ювентус.
Приємний бонус для українця
- Прихід Де Дзербі у Челсі може потішити Михайла Мудрика. Сторони тепло ладнали між собою за часів перебування обох у Шахтарі.
- Саме під керівництвом італійського фахівця Михайло дебютував за "гірників" та зарекомендував себе усьому світу.
- А от початок співпраці українця з Гремом Поттером поки відверто не складається. Мудрик провів тільки 1 хороший матч за часів перебування у Челсі під керівництвом англійця. В усіх інших українець був розкритикований.