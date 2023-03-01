Підмінив одного разу – замінить знову: Де Дзербі може воз'єднатися з Мудриком в Челсі

Колишній тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі зацікавив ще один європейський гранд. Італійський тренер може отримати нагоду знову попрацювати зі своїм улуюбленцем.

Лондонський Челсі шукає варіанти на тренерське крісло, якщо "аристократам" доведеться попрощатись з Гремом Поттером. "Сині" серйозно зацікавились кандидатурою Роберто Де Дзербі.

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Жаданий коуч

Керівництво Челсі поки висловлює підтримку чинному тренеру лондонського колектива. Проте провали у наступних двох матчах (проти Лідса та Боруссії Дортмунд) можуть увірвати терпець власника "аристократів" Тодда Бьолі. Клуб ризикує вилетіти з 1/8 Ліги чемпіонів і залишитися взагалі без єврокубків на наступний сезон.

Де Дзербі уже свого часу змінював Грема Поттера на тренерському містку, тоді італієць зробив це у Брайтоні, коли англійський коуч тільки-но перейшов до Челсі. Де Дзербі зберіг привабливу гру та гідні результати "чайок". Та Челсі потрібно поспішити зі своїм вибором, оскільки на Де Дзербі претендує ще один лондонський гранд. Тоттенхем не впевнений у Антоніо Конте, контракт якого завершується вже влітку. Також у послугах італійця зацікавлений ще кризовий Ювентус.

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