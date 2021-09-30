Де Дзербі і футболісти Шахтаря провідали Траоре після моторошної травми: фото

Донецький Шахтар у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів розписав мирову з Інтером (0:0). Головною неприємністю для "гірників" в цьому матчі стала серйозна травма форварда Ласінни Траоре. Найближчим часом футболісту знадобиться операція.

Травмованого гравця в лікарні провідали головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, директор клубу з футболу Дарійо Срна, а також футболісти Марлон і Алан Патрік.

До слова Траоре зроблять операцію: нападник Шахтаря отримав пошкодження у грі з Інтером

Що відомо про травму Траоре

Форвард Шахтаря травмувався у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера. Вже на початку матчу на Лассіні Траоре жорстко зіграли у підкаті, гравець тримався за коліно. Після допомоги медиків 20-річний футболіст покинув поле лише на ношах.

Футболіст пройде детальне медичне обстеження. Після якого стане зрозуміло термін відновлення та план реабілітації. На жаль, футболіст став якісним підсилення атаки донецького клубу, але тепер через пошкодження пропустить чималий період.