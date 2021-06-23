Завершення групового етапу та "група смерті": де дивитися Євро-2020 – розклад матчів 23 червня

У середу, 23 червня, заключними поєдинками у квартетах E та F фінішує груповий етап чемпіонату Європи з футболу. Розклад поєдинків – дивіться на Спорт24.

Група E. 19:00. Швеція – Польща. Санкт-Петербург

У квартеті Е також шанси продовжити боротьбу мають усі команди. Швеція вже у плей-оф, але, щоб забезпечити собі кращу позицію, необхідно не програти Польщі. Трансляція матчу на "Футбол 2".

До слова Чи уникне Іспанія ганьби на Євро-2020: прогноз на матч зі Словаччиною

Група E. 19:00. Словаччина – Іспанія. Севілья

А ось триразові чемпіони Європи, команда Іспанії, ризикує завершити виступ після групового етапу. Щоб уникнути цього, підопічним Луїса Енріке необхідно не програти Словаччині. Утім, у разі своєї перемоги та невиграшу Швеції у Польщі "Червона фурія" цілком може навіть виграти квартет.

Переглянули вирішальний матч можна на "Футбол 1".

Група F. 22:00. Німеччина – Угорщина. Мюнхен

З особливим інтересом вболівальники очікують розв'язки у групі F, де на вихід до плей-оф претендує навіть команда Угорщини, якій відводили роль записного аутсайдера. Утім, для цього підопічним Марко Россі необхідно обігравати потужну збірну Німеччини, але, як то кажуть, немає нічого неможливого.

Матч можна переглянути на телеканалі "Футбол 2".

Група F. 22:00. Португалія – Франція. Будапешт

В іншому матчі групи в очному протистоянні зійдуться Франція, що забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу, та Португалія. Підопічні Дідьє Дешама напевно докладуть максимум зусиль, щоб виграти та посісти перше місце у групі. Мотивації у них достатньо — незважаючи на те, що, як казав класик, "це два абсолютно різних турніри", "трикольорові" горять бажанням помститися піренейцям за поразку у фіналі Євро-2016.

Трансляція поєдинку відбудеться одразу на двох каналах: "Футбол 1" та ТРК "Україна".