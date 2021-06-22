Збірна Іспанії вкрай невдало стартувала на Євро-2020. При цьому матчі групового турніру команда проводить вдома. Але не на стадіоні "Сан Мемес" у Більбао, як планувалося, а в Севільї, куди перенесли матчі.

У першому турі іспанці у матчі проти збірної Швеції володіли м'ячем 85% часу, завдали 17 ударів, але гра закінчилася внічию 0:0.

У другому турі в матчі проти Польщі володіння м'ячем становило 76% часу, ударів було 12, але гра знову закінчилася внічию. Цього разу 1:1. А Морено не забив пенальті.

Натомість словаки поки можуть занести виступ на Євро-2020 собі в актив. У першому матчі вони дещо неочікувано перемогли поляків. Правда програли шведам.

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Саме збірна Швеції єдина з цього квартету гарантувала собі участь в плей-офф (при цьому шведи можуть вийти в 1/8 фіналу як з першого, так і третього місця). Тож збірні Словаччини та Іспанії в очній зустрічі розіграють ще одну путівку в плей-офф.

Кращі шанси на потрапляння в наступний раунд мають саме словаки. Їм буде достатньо нічиї в цьому матчі, щоб вийти в 1/8 фіналу. Адже тоді вони будуть мати чотири очки. Цього достатньо, щоб посісти друге місце, або навіть третє та вийти в плей-офф як одна з чотирьох кращих команд.

Іспанцям же обов'язково треба перемагати. У випадку нічиї вони теж мають шанси вийти в плей-офф, але лише тоді, якщо Польща не виграє у паралельному матчі.

Важливо! Від результату матчу Словаччина – Іспанія може залежати й те, чи вийде Україна в плей-офф. Перш за все потрібно, щоб Швеція не програла Польщі. Тоді нас влаштує перемога Словаччини з будь-яким рахунком, або перемога Іспанії з рахунком 1:0, 2:1 чи з різницею у два та більше голів. Тоді серед кращих третіх команд у своїх групах Україна буде у прохідній четвірці, адже перебуватиме вище представника групи E (Іспанії чи Словаччини) та групи B (Фінляндія).

Прогноз на матч Словаччина – Іспанія

Експерти в цьому матчі віддають перевагу Іспанії. Навряд чи команда вийде на цю гру з думкою про те, щоб зіграти внічию та вийти з групи з третього місця. У букмекерській компанії Favbet ймовірність першої перемоги Іспанії на Євро-2020 – 79% (коефіцієнт 1,24). На перемогу Словаччини лише 7% (коефіцієнт 14,5). Ще 14% експерти віддають нічийному результату (коефіцієнт 6,7).

Іспанія володіє потужним атакувальним потенціалом, і в матчі проти Чехії може нарешті "прорвати" – ТБ 2,5 на цей матч лише 1,63.