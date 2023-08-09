Де дивитися ЛЧ, АПЛ і топ-турніри та яка вартість: детально про трансляції футболу в Україні

Українські провайдери пропонують фанатам широкий спектр футбольних подій на телеканалах та ОТТ-платформах. Розповідаємо детальніше, де вболівальники зможуть побачити матчі улюблених турнірів у сезоні 2023-2024.

Наприкінці липня почався новий сезон в УПЛ. А вже цього вікенду в Європі стартують кілька провідних чемпіонатів, в тому числі Англія, Франція та Іспанія.

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Українські вболівальники матимуть змогу дивитися всі найкращі ліги в прямому ефірі. Наші провайдери викупили права на всі найпрестижніші турніри Старого світу. 24 канал розповідає, де дивитися матчі топ-ліг та єврокубків у сезоні 2023-2024.

Megogo

Офіційним транслятором головних турнірів УЄФА є онлайн-платформа Megogo. Провайдер придбав це право два роки тому на 3 сезони. Цей сезон поки має стати останнім в їх угоді, далі буде тендер на новий період. Отже, на Megogo будуть доступні:

Ліга чемпіонів

Ліга Європи

Ліга конференцій

Суперкубок УЄФА

кваліфікація Євро-2024

Крім цього, для збірної України в останніх матчах було виключення. Матчі за участю нашої команди також показувались на регіональних каналах Суспільного у вільному доступі.

Також медіасервіс має ексклюзивні права на трансляцію чемпіонатів Іспанії, Італії та Франції. Із Ла Лігою ресурс навіть уклав нову угоду, за якою зможе показувати матчі Прімери на території України до 2028 року.

Окрім цього, Megogo має права на показ матчів чемпіонатів Португалії та Туреччини. Ще на платформі будуть доступні ігри Кубків Іспанії, Італії, Німеччини та Нідерландів.

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Setanta Sports

Іншим великим гравцем на футбольному ринку є ірландська компанія Setanta. Саме їй належать права на найпрестижніший чемпіонат у Європі – Англійську Прем'єр-лігу. Разом із нею ресурс має права на показ ігор Чемпіоншипу, Кубка Англії та Кубка ліги.

Також Setanta Sports має права на ще один топ-чемпіонат – німецьку Бундеслігу. При цьому провайдер транслюватиме в Україні ще і ліги Бельгії, Нідерландів та Шотландії.

Варто відзначити, що Megogo є виключно ОТТ-платформою та доступна лише в інтернеті. У свою чергу Setanta Sports має два телеканали, а також власну інтернет-платформу. Всі ігри, які не показуються на каналах, доступні саме в ОТТ.

УПЛ

Найскладніша ситуація виникла з нашим рідним чемпіонатом. Клуби УПЛ не змогли домовитись по створенню єдиного телепулу, тому у чемпіонату України виникло багато трансляторів в залежності від домашньої команди матчу.

Ігри Динамо, Дніпра-1 та Зорі транслює група "1+1 Media" на своїх ресурсах. Зазвичай це канал УНІАН та ютуб-канал FootballHub. Також матчі киян можуть показувати на телеканалі 2+2.

Рух та Минай також вийшли з телепулу і транслюють свої ігри на ютуб-каналі "УПЛ ТБ". Також клуби передають можливість транслювати свої домашні ігри на регіональні канали Суспільного, а також телеканал Спорт 1.

Решта 11 клубів до сьомого туру показують свої домашні матчі у безкоштовному доступі на кількох ОТТ-платформах:

Megogo

Setanta

Київстар ТБ

Volia TV

Omega TV

Sweet TV

Vodafone TV

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Після сьомого туру перегляд матчів від цих 11-ти клубів стане платним. Тому вболівальникам треба буде придбати підписку на Megogo або інші сервіси, які захочуть викупити права на показ.

При цьому майже всі ці платформи мають у своїх пакетах УНІАН та регіональні канали Суспільного, тому за підпискою у них можна дивитися всі матчі УПЛ.

Поверхность ТВ

Також невеличкий пакет прав має компанія Поверхность ТВ, якій належать телеканали Спорт 1, Спорт 2, Спорт 3. На них будуть ексклюзивно транслюватися чемпіонати Австрії та Угорщини.

Крім цього, як вже вище зазначалось, на Спорт 1 показують домашні матчі Руха та Миная в УПЛ. Отже, якщо підсумувати географію турнірів, які транслюють в Україні, то картина наступна:

ТУРНІР ТРАНСЛЯТОР Єврокубки Megogo Євро-2024, кваліфікація Megogo УПЛ ОТТ-платформи

1+1 Media

УПЛ ТБ

Суспільне

Спорт 1 Англія чемпіонат, Кубок та Кубок ліги Setanta Sports Іспанія: чемпіонат та Кубок Megogo Італія: чемпіонат та Кубок Megogo Чемпіонат Німеччини Setanta Sports Кубок Німеччини Megogo Чемпіонат Франції Megogo Чемпіонат Нідерландів Setanta Sports Кубок Нідерландів Megogo Чемпіонат Португалії Megogo Чемпіонат Бельгії Setanta Sports Чемпіонат Туреччини Megogo Чемпіонат Шотландії Setanta Sports Чемпіонат Угорщини Спорт 1 Чемпіонат Австрії Спорт 1

Скільки коштує Megogo

Найширший асортимент турнірі пропонує ОТТ-сервіс Megogo. По-перше, турніри з їх ексклюзивними правами не можна подивитися на інших ресурсах. По-друге, у пакет послуг Megogo також входять кабельні канали Setanta Sports, УНІАН, Спорт 1 та Суспільне.

Тому в теорії на Megogo можна переглянути матчі абсолютно всіх топ-турнірів. Підписка "Максимальна" з усіма цими матчами коштує 299 гривень на місяць або ж 3936 гривень на рік (у перерахунку – 164 гривні на місяць).

Правда, як зазначалось раніше, доступ до матчів Setanta Sports буде неповним, адже два кабельні канали не транслюють весь свій контент. Умовно глядач зможе побачити лише 1-3 обраних провайдером матчі АПЛ за вікенд саме на тб-каналах.

Скільки коштує Setanta Sports

Тоді як 7-8 інших будуть доступні на ОТТ-платформі Setanta. Те саме стосується і Бундесліги, а також інших турнірів. При цьому ірландський провайдер має в Україні ексклюзивні права на трансляції низки турнірів з інших видів спорту:

NBA (баскетбол)

(баскетбол) Євроліга (баскетбол)

(баскетбол) NHL (хокей)

(хокей) Вімблдон (теніс)

(теніс) турніри ATP та WTA (теніс)

(теніс) UFC (ММА)

(ММА) Формула-1 (перегони)

Доступ до всіх матчів та перегонів цих турнірів можна оформити на ОТТ-платформі Setanta Sports, де є виключно ексклюзивний контент провайдера. Місячна підписка коштує 109 гривень, тоді як абонемент на рік – 1090 гривень (у перерахунку – 90 гривень на місяць).

Що ж стосується телеканалів УНІАН, Суспільне, Спорт 1 та ютуб-каналу УПЛ ТБ, то вони доступні у вільному доступі. Також всі вони, крім УПЛ ТБ, є в пакетах на всіх провідних ОТТ-платформах України.