Не у рідному місті: де базуватиметься Динамо в Україні через виступи у Лізі конференцій

Київське Динамо роздумує, як логістично команді буде комфортно проводити матчі УПЛ із домашніми поєдинками єврокубках. Ймовірно, кияни базуватимуться не в столиці України.

Першу частину сезону-2023/2024 "біло-сині" можуть проводити свої домашні матчі в Одесі, а базуватись на тренувальній базі місцевого Чорноморця.

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Нові варіанти від киян

Натомість із країною, де Динамо проводитиме свої домашні поєдинки у єврокубках, ще визначається. Кияни розглядають одразу дві держави – Молдову та Румунію. Пріоритет столичного клубу – Кишинів, але все залежить від того, чи проб'ються місцеві команди у єврокубки.

Команда Мірчі Луческу зіграє у наступному сезоні у Лізі конференцій.

Нагадаємо, що у минулому сезоні київський клуб проводив свої домашні матчі на євроарені у сусідній Польщі. Динамо не змогло переграти португальську Бенфіку у раунді плей-офф, тому клуб продовжив свої виступи у груповому раунді Ліги Європи. Однак там кияни посіли останнє 4-те місце групи, набравши всього 1 бал, хоча група не була надскладною (АЕК Ларнака, Ренна та Фенербахче).