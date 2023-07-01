Не у рідному місті: де базуватиметься Динамо в Україні через виступи у Лізі конференцій
Джерело:Sport.ua
Київське Динамо роздумує, як логістично команді буде комфортно проводити матчі УПЛ із домашніми поєдинками єврокубках. Ймовірно, кияни базуватимуться не в столиці України.
Першу частину сезону-2023/2024 "біло-сині" можуть проводити свої домашні матчі в Одесі, а базуватись на тренувальній базі місцевого Чорноморця.
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Нові варіанти від киян
Натомість із країною, де Динамо проводитиме свої домашні поєдинки у єврокубках, ще визначається. Кияни розглядають одразу дві держави – Молдову та Румунію. Пріоритет столичного клубу – Кишинів, але все залежить від того, чи проб'ються місцеві команди у єврокубки.
Команда Мірчі Луческу зіграє у наступному сезоні у Лізі конференцій.
Нагадаємо, що у минулому сезоні київський клуб проводив свої домашні матчі на євроарені у сусідній Польщі. Динамо не змогло переграти португальську Бенфіку у раунді плей-офф, тому клуб продовжив свої виступи у груповому раунді Ліги Європи. Однак там кияни посіли останнє 4-те місце групи, набравши всього 1 бал, хоча група не була надскладною (АЕК Ларнака, Ренна та Фенербахче).
- Динамо вже вийшло з відпустки та після 3 липня поїде на закордонний збір в Австрію. "Біло-сині" вже провели свій найбільший та найлегендарніший трансфер в історії. У команду повернувся Андрій Ярмоленко. Микола Шапаренко розповів, чи поверне Андрію його 10-й номер.
- Вже 5 липня відбудеться перший контрольний спаринг Динамо. У суперниках буде бухарестське Динамо, яким раніше керував Луческу.
- Також підопічні Мірчі Луческу зіграють вже проти Вольфсберга (8 липня), Янг Бойз (12 липня) та Арісом (16 липня).