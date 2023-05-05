Вдруге бита українкою: Ястремська перемогла швейцарку та вийшла у півфінал в Реусі

Даяна провела непросту гру проти Жиль Тайхманн у чвертьфіналі змагань в Іспанії. Українка обидва сети починала з поразок на своїх подачах, але примудрялась робити камбек.

Даяна Ястремська (Україна) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 2:0 (7:5, 7:6)

Даяна Ястремська продовжує свій шлях на ґрунтовому турнірі в Реусі (Іспанія). Вона стала єдиною з представниць України на змаганнях категорії WTA125, пише 24 канал.

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П'ята ракетка України вдало пройшла два кола, не віддавши жодного сету іспанці Сарі Соррібес-Тормо та "нейтральній" Анні Блінковій. Це дозволило одеситці вийти у перший чвертьфінал турніру WTA за майже рік.

Її суперницею стала головна фаворитка змагань – друга ракетка Швейцарії Жиль Тайхманн. Саме ця тенісистка тиждень тому вибила Лесю Цуренко з турніру в Мадриді.

Реванш Ястремської

При цьому Тайхманн вже зустрічалась із Ястремською цього року в Абу-Дабі, де здобула перемогу (6:3, 7:6). Звітний поєдинок склався для Даяни важко, але їй вдалось взяти реванш.

У першому сеті українка програла перші два гейми на своїх подачах, однак змогла створити камбек і виграти з рахунком 7:5. Другий Даяна також почала з поразки у своєму геймі. Зробивши брейк, Ястремська дотягнула до тайбрейку і там закрила партію.

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Перший півфінал за рік

Таким чином, Ястремська потрапила у півфінал турніру в Реусі. На такій стадії українка не була з березня 2022 року, коли у фіналі в Ліоні програла Чжан Шуай.

Тепер же за путівку у вирішальний матч Даяна зіграє проти Елізабет Мандлік зі США. Вона є майже сусідкою українки в рейтингу WTA – 147 місце (у Ястремської – 149-те). У фіналі переможниця пари зіграє проти Лорен Девіс (США) або Сорани Кирсті (Румунія).