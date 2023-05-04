Цього тижня в іспанському Реусі проходить жіночий тенісний турнір категорії WTA125. Серед 32-х учасниць є і представниця України – Даяна Ястремська, пише 24 канал.

До теми Валідольна перемога Світоліної: українка на характері пробилася до чвертьфіналу турніру WTA125

П'ята ракетка України вдало пройшла перший раунд, обігравши у двох сетах іспанку Сару Соррібес-Тормо. Це дозволило Даяні вийти на представницю Росії Анну Блінкову (WTA №64).

Впевнена перемога над росіянкою

Попри те, що представниця країни-терористки вважалась фавориткою, Ястремська змогла здобути перемогу також у двох сетах – 6:4 / 7:5. Одеситка зробила три подачі на виліт та заробила 55% всіх очок.

Таким чином, українка вперше за майже рік вийшла у чвертьфінал турніру WTA. Там її суперницею стане друга ракетка Швейцарії Жиль Тайхманн.

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Тиждень тому 30-та ракетка світу розібралась із Лесею Цуренко в Мадриді. Переможець цієї пари у півфіналі протистоятиме Нурії Паррісас-Діас з Іспанії або Елізабет Мандлік зі США.